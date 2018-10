Woedende burgemeester Depla wil omgevingsverboden voor rellende hooligans NAC-Willem II

BREDA - De Bredase burgemeester Paul Depla is hard en duidelijk over de rellende voetbalhooligans na NAC-Willem II. De burgemeester van Breda hoopt meer te kunnen ondernemen dan de stadionverboden die de relschoppers vermoedelijk te wachten staan. "Ik wil bestuursrechtelijk iets doen, door bijvoorbeeld omgevingsverboden uit te delen."

Depla zag de beelden van relschoppende voetbalfans die de politie te lijf gingen en deelde die via Twitter. "Dit is diep en diep triest, als je ziet hoe ze tekeer gaan, daar word je echt boos van. Als voetballiefhebber schaam je je kapot. Er is geen reden voor. Dit zijn mensen die geen supporters zijn, maar hooligans", zegt hij in het Omroep Brabant-programma Wakker.

De rellen ontstonden kort na de wedstrijd tussen de Brabantse rivalen. Om de boel te sussen moest de ME worden ingezet. "De ME hoort niet eens bij het voetbal", aldus Depla.

Arrestaties

Er werden tot nu toe twee mensen aangehouden. Volgens Depla zullen er snel meer arrestaties volgen. "Mensen die op de beelden staan, doen er goed aan om zich te melden."

De burgemeester benadrukt dat de politie geen traangas heeft gebruikt - wat even werd gedacht en in de video wordt gesuggereerd - maar dat er spul uit een brandblusser vrijkwam nadat deze op de politie was gegooid.

