'Uitzonderlijke situatie', opnieuw verbod om water op te pompen voor beregenen akkers

BREDA - In delen van West-Brabant mogen boeren vanaf maandag geen water uit beken en sloten oppompen om hun akkers te beregenen. Vanwege de aanhoudende droogte en de blijvende lage waterstanden heeft waterschap Brabantse Delta opnieuw enkele totale onttrekkingsverboden ingesteld. "Een uitzonderlijke situatie zo laat in het jaar nog", stelt een woordvoerder namens het waterschap.

Het verbod geldt in gebieden ten noorden van het Wilhelminakanaal en in het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Ook mag uit de Aa en Weerijs zelf geen water worden opgepompt. Dit behalve voor kapitaalintensieve landbouw.

Door de lage waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten, laat het waterschap weten. Zodra de omstandigheden het toelaten, worden de verboden ingetrokken.

Hoe lang het verbod nu duurt, is volgens een woordvoerder heel lastig te zeggen. "We zijn afhankelijk van neerslag", legt hij uit. "Maar ik verwacht dat het nog wel even kan duren."

Deze zomer werden vanwege de aanhoudende droogte eerder al onttrekkingsverboden ingesteld.