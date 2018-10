Politie 'arresteert' jongetje (2) in Eindhoven: 'Het was een hele ervaring voor hem'

EINDHOVEN - Beelden van de 2-jarige Elvin die in Eindhoven door een politieagente wordt 'aangehouden' en in een politieauto wordt gezet, gaan viral op internet. Zijn vader heeft een duidelijke boodschap: "Dat agenten vriendelijk zijn, terwijl ze zo vaak negatief in het nieuws komen."

"De agente die dit deed, kennen wij uit de buurt", vertelt vader Walter. "Ze kwam met een collega toevallig voorbij en mijn zoontje vindt politieauto's helemaal top. Dus vroeg ik of het misschien mogelijk zou zijn om hem zogenaamd in de politieauto 'mee te nemen' en of ik dat zou mogen filmen. Dat was geen enkel probleem."

Kinderstoeltje

De agente ging helemaal op in haar 'rol'. "Kom, niet huilen, je bent aangehouden", zegt ze in het filmpje - op vriendelijke toon - tegen het kind terwijl ze hem optilt. "Ga maar lekker de auto in. Ga maar lekker zitten. Zeg maar dag tegen papa."

Vervolgens reden ze met het jochie een stukje door de straat. "Geen rondje, want ze hebben geen kinderstoeltje in de politieauto."

Boodschap

Walter neemt met het filmpje duidelijk stelling. "Dat agenten vriendelijk zijn, terwijl ze zo vaak negatief in het nieuws komen. Daarom heb ik deze video op internet geplaatst."

Elvin vond zijn ritje in de politieauto heel leuk. "Elke keer als hij weer een politieauto ziet, wil hij weer naar binnen", lacht Walter. "Het was een hele ervaring voor hem."

Zijn passie voor politieauto's heeft Elvin overigens niet van een vreemde, geeft Walter toe. "Ik wou vroeger ook politieagent worden."