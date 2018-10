Van modieus kogelvrij vest tot bed in de vloer: de toekomst zie je op de Design Academy

De temperatuur in de twee enorme hallen is maandagochtend aangenaam. De nieuwe ruimte was hard nodig. Jaarlijks trekt de Graduation Show meer dan 50.000 bezoekers tijdens de Dutch Design Week. Het pad leidt langs ruim 200 werken. Dit zijn voornamelijk oplossingen voor problemen die er in het echte leven zijn of nog kunnen komen.

Een van de eerste studenten die haar werk presenteert is Juul. Zij heeft een vloer ontwikkeld met een bed erin. "Ik heb zelf een vrij kleine kamer en zocht een oplossing om mijn ruimte beter te benutten. Dat kan in de muur, maar dat neemt toch weer extra vierkante meters in beslag. Op deze manier verlies ik geen ruimte", vertelt ze.

Modieus kogelvrij vest

Joseph Grima, directeur van de Design Academy, vertelt dat de school haar studenten aanmoedigt om met 'echte' problemen te dealen. "Wij willen designers opleiden die invloed hebben op problemen die in de realiteit voorkomen."

Ook studente Tachisse is hiermee aan de slag gegaan. Zij ontwierp een modieus kogelvrij vest. Niet voor politieagenten of militairen, maar voor de gewone mensen. "Het is eigenlijk een reactie op al het geweld van tegenwoordig, bijvoorbeeld de terroristische aanslagen. Ik heb het kogelvrije materiaal verwerkt ín het kledingstuk, zodat je geen heel vest aan hoeft te trekken."

Steunkous

Maar ook voor problemen dichter bij huis hebben de studenten oplossingen bedacht. Zo heeft Raquel een steunkous bedacht die zich aanpast aan je lichaamswarmte. "Als je de kous uit wil doen, moet je er een koelingspak tegenaan houden en dan neemt hij de oude vorm weer aan."

De Graduation Show is nog tot en met zondag te bekijken.