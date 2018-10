Dit optreden van dansschool C-FAM uit Eindhoven is goed voor wereldtitel [VIDEO]

Coach Carlton Marks Walden moest het met zijn winnende team opnemen tegen deelnemers uit 25 andere landen. Zijn 'megacrew' gaf een spectaculaire act waarin alles leek te kloppen en iedereen op zijn best was. Bij het onderdeel megacrew geven minimaal 12 en maximaal 25 dansers een show.

Bekijk de video en lees daarna verder.

Dat choreograaf en coach Carlton zo goed scoorde met zijn dansers is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Zijn dansschool in Eindhoven bestaat pas een jaar. Eén dansclubje trainde hij pas een maand. "Dat je dan vijf podiumplekken op een wereldkampioenschap haalt is best bizar."

Talent

Zelf danste Carlton ook op topniveau, maar de meeste mensen zullen hem kennen als winnende choreograaf uit 'Holland's Got Talent'. De dansers komen van heinde en verre op zijn Eindhovense school af. Ik heb leerlingen uit Amsterdam, Emmen en België. Ik verwacht dat er na onze overwinning ook nog Duitse leerlingen bijkomen.

"Het is inderdaad niet normaal wat we hebben laten zien op het wereldkampioenschap. Ik heb tegen mijn leerlingen heel vaak gezegd dat het echt niet gebruikelijk is dat je meteen bij je eerste deelname aan een wereldkampioenschap een podiumplek krijgt."