Xtc-provincie Brabant dreigt ook producent van heroïne, cocaïne en crystal meth te worden

In dit lab in Oud Gastel werd waarschijnlijk chrystal meth geproduceerd. (Archieffoto: Alexander Vingerhoeds)

EINDHOVEN - Brabant dreigt naast een producent van xtc en speed ook een maker van GHB, heroïne, cocaïne en crystal meth te worden. Dat blijkt uit een interview van Omroep Brabant met drugscoördinatoren van de Brabantse politie, Freek Pecht (Zeeland-West Brabant) en Marloes Lippens (Oost-Brabant).

Het is geen geheim meer dat Brabant een broedplaats van drugscriminelen is. Maar het is toch vooral xtc en speed dat van oudsher goed gedijt op Brabantse bodem. Volgens Freek Pecht zijn er echter steeds meer aanwijzingen dat ook andere harddrugs in Brabant worden gemaakt.

"Er zijn steeds meer labs waar GHB, crystal meth, heroïne wordt gemaakt. En er zijn ook labs waar cocaïne wordt uitgewassen. Sommige van deze labs hebben nog veel meer gevaarlijke stoffen dan de xtc-labs. Het zijn labs die regelmatig in de fik vliegen."

Opgerolde labs

Dit jaar nog werd in een container in Oud Gastel een drugslab gevonden waar zeer waarschijnlijk crystal meth werd geproduceerd. In 2016 werd een cocaïnewasserij gevonden in een boerderij in Son. Drie Zuid-Amerikanen werden hierbij opgepakt.

De omvang van de productie van drugs blijft bovendien toenemen, ondanks de gegroeide politieke aandacht en politie-inzet. Pecht: "Wereldwijd is er een enorme vraag naar synthetische drugs, die vraag lijkt onverzadigbaar."