Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ex-vriend voor de rechter omdat hij Laura Korsman (24) gedood zou hebben Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - De rechtbank in Utrecht buigt zich dinsdag voor het eerst over de moord op Laura Korsman (24) uit Werkendam. In juli werd ze dood aangetroffen in haar huis in Utrecht, waar ze studeerde. Haar ex-vriend Zamir M. wordt verdacht van haar dood.

Geschreven door Suzanne Lesquillier

Nieuwscoördinator / Presentator

Laura en M. kenden elkaar van het stappen. M. was dj en is bekend in het uitgaansleven onder de naam Sam G. Hij zat eerder al vast voor stalking. Ook kreeg hij een contact- en locatieverbod. LEES OOK: Ex-vriend verdacht van doden Laura (24), hij zat eerder vast voor stalking Laura verbrak na een vakantie haar relatie met de 31-jarige M. maar hij liet haar niet met rust. Ze kreeg een alarmknop zodat ze de politie kon waarschuwen als hij in haar buurt kwam. Volgens buurtbewoners durfde ze de laatste weken voor haar dood niet meer ’s avonds alleen over straat. M. zou zware psychische problemen hebben. LEES OOK: Hoe moeten slachtoffers van stalking zoals Laura Korsman beschermd worden? Laura groeide op in Werkendam en was een talentvol zwemster bij de Biesboschzwemmers. Ze was daar actief tot 2011, het jaar dat ze verhuisde naar Utrecht om Verpleegkunde te gaan studeren. De rechtszaak is vanmiddag, maar er volgt nog geen eis. Wel wordt onder meer bekend of M. een bekentenis heeft afgelegd en of hij langer moet zitten.