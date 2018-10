'Mo Bicep' woog ooit 107 kilo, nu inspireert hij anderen met vlogs vanuit de sportschool

In Breda kan Mohamed Lemhadi nog over straat, daar kennen ze hem omdat hij er is opgegroeid. Buiten Breda is het een ander verhaal. Hij wordt overal herkend en iedereen wil met hem op de foto. Dat alles heeft hij simpelweg te danken aan veel sporten en fit worden.

Bekijk de video en lees daarna verder.

Knop omzetten

"De knop omzetten was een hele grote stap waar ik misschien wel een jaar over heb gedaan. Je moet het niet uitstellen, zeg ik altijd tegen mensen. Als je vindt dat je een buikje hebt, doe er dan wat aan en ga er niet alleen over praten. Dat is wat ik heb gedaan." Mo wil vooral aan anderen laten zien dat het kan. En dat hij alles met plezier doet.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Van sportieveling tot vlogger

Zijn sportieve instelling en transformatie heeft hij gedeeld op social media. "Het begon eigenlijk allemaal als een grapje. Vooral op Instagram. Ik liet een oefening filmen in de sportschool, gooide die online en schrok vervolgens van de aandacht."

En van het één kwam het ander. In no-time had hij duizenden views met dat filmpje. Inmiddels scoort hij miljoenen views en heeft hij duizenden volgers op YouTube, Instagram en Snapchat. Mo richt zich vooral op jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Maar hij heeft ook volgers die dik in de zestig zijn. "Eigenlijk iedereen dus", lacht hij.

Bekijk de video en lees daarna verder.

Ondernemer

Hij vlogt en fitnesst, maar hij heeft ook zijn eigen lijn met supplementen en kleding. Een echte ondernemer dus, met de ambitie om over vijf jaar een grote sportschool te runnen met honderden leden.

"Eerst in Breda natuurlijk. Niks boven Breda. Daarna misschien wel één in Rotterdam of Amsterdam." Aan de bekendheid is hij al snel gewend geraakt. "Ik vind het nu bijna gek als mensen geen foto vragen", zegt hij gekscherend. "Buiten Breda kennen ze mij, dat is niet normaal gewoon." Hij geniet ervan als mensen tegen hem opkijken. "Dat is wat mij motivatie geeft om nog harder te trainen."

In onderstaande video's geeft Mo tips hoe je kunt trainen.