Op zoek naar poep en sporen, totdat je ineens oog in oog staat met een oerrund

In de veldlessen draait het niet alleen om de grote grazers, maar om de hele biodiversiteit van de Maashorst. Met opdrachtkaarten trekken de kinderen in groepjes de natuur in. "In de klas hebben we de tijd genomen om alles goed uit te leggen, nu gaan ze zelf op onderzoek uit", legt Elma Duijndam van ARK uit.

Het lesprogramma is opgezet door ARK Natuurontwikkeling. Na vier jaar werd dinsdag het stokje overgegeven aan het natuurcentrum, die de veldlessen nu zelf voortzet.

Bekijk de video en lees verder.

Blije koppies

De leerlingen van Basisschool Sint Albertus uit Loonsbroek hebben geluk: ineens staan er twee taurossen midden op de weg. Dat levert een hoop blije koppies op, want deze oerossen hoopten ze tenslotte tegen te komen.

In de lessen leerden ze dat ze minimaal vijftig meter afstand moeten houden. "Anders voelen ze zich bedreigd en vallen ze misschien aan", vertellen de leerlingen. "Het zijn hele rustige beesten hoor. We houden juist afstand uit respect voor hun leefomgeving", vult Duijndam aan.