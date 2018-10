Ch!pz !s back! 'We komen terug met de h!ts d!e !edereen kent'

EINDHOVEN - Fans van de popgroep Ch!pz kunnen hun hart ophalen: de groep uit Eindhoven komt weer bij elkaar. Ch!pz begon in 2003 en werd bekend met hits als Captain Hook en 1001 Arabian Nights. Na acht jaar zijn ze weer terug van weggeweest en er is niets veranderd.

“Het idee om weer te gaan beginnen, is ontstaan vanuit een grap", vertelt Cilla in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. "Vlak voor 1 april heeft Kevin een bericht op Facebook geplaatst met daarin een aankondiging van ons zogenaamde optreden in de Ziggo Dome. We hebben daarop heel veel leuke reacties gekregen en media pikten het op. Hij heeft toen een app-groep aangemaakt en we zijn vervolgens gaan praten over een nieuwe start."

Positieve reacties

"We hadden gehoopt dat mensen het leuk zouden vinden dat we opnieuw zouden beginnen, maar dat we zoveel positieve reacties zouden krijgen, hadden we nooit verwacht. Destijds was het oké om te stoppen. We hebben even de tijd gehad ons eigen ding te doen, maar we zijn erachter gekomen dat we met zijn vieren samen toch het leukst zijn", vertelt Cilla.

Tijdens het gesprek in onze uitzending hangt ook vlogger Thomas van Grinsven aan de lijn. Hij is naar eigen zeggen een superfan en vertelt in een van zijn video's over de popgroep. "Dit is dé popgroep die voor mij terug zou moeten komen. Heel mijn jeugd stond in het teken van Ch!pz. Ik ging naar concerten, probeerde de leden te ontmoeten en was dagen van slag als ik ze tegen was gekomen. In reacties op mijn video vertellen veel kijkers dat ze net zo enthousiast zijn als ik dat de groep weer bij elkaar komt."

Gouwe ouwe hits

De groep, bestaande uit Rach-L, C!lla, Kev!n en Peter, gaat voorlopig geen nieuwe muziek uitbrengen. "We komen eerst met de 'gouwe ouwe' hits terug die iedereen kent."

Er is dus niets veranderd én: Peter blijft gewoon Peter. Wie een blik werpt op de namen van de popgroep ziet dat Rachel, Cilla en Kevin hun namen bij het oprichten van de groep ietwat hebben aangepast. Na een pauze van acht jaar, blijft alles bij het oude en heet Peter gewoon nog steeds Peter.

Het eerste optreden van de popgroep staat al gepland. Aankomende zaterdag treed het viertal op in de Brabanthallen.

LEES OOK: Cilla over het stoppen van Ch!pz en haar nieuwe plannen.