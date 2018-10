Arrestatie van Frank Masmeijer ging kalm en snel: 'Ineens stonden er twee agenten aan zijn tafeltje'

BREDA - Het ging bijna onopvallend, de arrestatie van Frank Masmeijer dinsdagmiddag in Breda. De ex-presentator zat daar net als heel veel andere gasten te lunchen in het restaurant van het Van der Valk-hotel Princeville. “Ineens verschenen er twee agenten aan zijn tafeltje en verzochten hem mee te gaan. En dat deed hij gewoon", vertelt de eigenaar van het hotel aan Omroep Brabant.

De arrestatie ging snel en trok weinig bekijks. Omdat het druk was, viel het niet zo op. Maar hotelbaas Ben Wohrman werd er wel een beetje door overvallen.

'Had nooit van hem gehoord'

“Ik zat rustig in mijn kantoor te werken toen mijn vrouw vertelde wat er net in de zaak was gebeurd.’’ Wohrman heeft weinig met showbizz en televisie en snapte de ophef eerst ook niet. “Ik had echt nog nóóit van Frank Masmeijer gehoord. Al had hij naast me gestaan, ik had hem niet herkend’’, lacht de hotelbaas.

De politie deed dat duidelijk wel en kwam meteen in actie, omdat de ex-presentator internationaal gesignaleerd stond. Volgens Wohrman moet de politie hem wel zijn gevolgd. “Anders kom je toch niet bij ons uit?”

LEES OOK: Frank Masmeijer gearresteerd in hotel in Breda

Drugssmokkel

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Frank Masmeijer vorig jaar tot acht jaar cel en een forse geldboete voor zijn betrokkenheid bij drugssmokkel. Masmeijer moet terug naar de gevangenis in afwachting van zijn hoger beroep in november.