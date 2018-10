Eric Dier van Tottenham Hotspur kent alleen PSV'er Luuk de Jong

“Ik ken Luuk de Jong en verder nog een aanvaller, maar ik weet niet hoe ik zijn naam moet uitspreken", zo vertelde de Engels international. "Maar PSV speelt goed in eigen land en we moeten hard werken om morgen een resultaat te halen hier.”

Mauricio Pochettino is wel degelijk op zijn hoede voor PSV, dat dit seizoen in de eigen competitie nog geen enkele keer verloor. Net als PSV behaalde Tottenham in de Champions League nog geen enkel punt. Er moet dus gewonnen worden door beide ploegen. "Voor beide teams staat er veel druk op de wedstrijd. We moeten op onze hoede zijn, want PSV is een heel aanvallend team dat domineert in hun eigen competitie. Het wordt een moeilijke wedstrijd."

Vincent Janssen

De trainer werd ook nog gevraagd naar de situatie van Ossenaar Vincent Janssen, maar daar wilde Pochettino niet op in gaan. "Dit is niet het moment om over hem te praten. We spelen in de Champions League en het is duidelijk wat zijn situatie is wat dat betreft."

Dit seizoen kwam Janssen nog geen minuut in actie voor de Spurs. De spits raakte in augustus op de training geblesseerd aan zijn voet en is sindsdien al uit de roulatie. Hij kreeg dit seizoen niet eens een rugnummer bij de Londense club. In totaal speelde Janssen 39 wedstrijden voor Tottenham, daarin was hij goed voor zes doelpunten en vier assists.