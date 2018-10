De Smurfen bestaan 60 jaar, dus de grootste Brabantse smurfenfans vieren feest

Brabant heeft van oudsher een warme band met de Smurfen. Het begon in 1977, toen Pierre Kartner uit Breda, alias Vader Abraham, een wereldhit scoorde met zijn smurfenlied. Over heel de wereld mocht hij met zijn smurfenpoppen zijn kunsten vertonen. Das Lied der Schlümpfe, La chanson des Schtroumpfs, The Smurf Song en La cancíon de los Pitufos: overal scoorden de Smurfen. En Pierre Kartner. Het werd - met Het kleine café aan de haven - zijn grootste hit.

Bekijk de videoclip en lees daarna verder.

Daarnaast is ieder half jaar in Wagenberg een smurfenbeurs. Daar heb ik ook wel eens wat poppetjes gekocht om de verzameling aan te vullen. En uiteraard een verslag gemaakt voor Omroep Brabant. Mijn liefde voor Smurfen begon in mijn kindertijd, toen de tekenfilms van de Smurfen op tv kwamen. Het was, na de hit van Vader Abraham, de tweede grote smurfenhype. Ik had smurfenstrips, smurfenhuisjes, wel honderd poppetjes en zelfs smurfenbehang.

Bekijk de video en lees daarna verder.

Smurfengek

De poppetjes staan nog steeds in een vitrinekast bij ons thuis. Net als mijn favoriete album: De Ruimtesmurf. En die heb ik ook in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Hongaars, IJslands, Japans en Chinees. Ik dacht, kortom, dat ik in onze provincie wel één van de grootste smurfengekken was. Maar toen ontmoette ik Marius Verbruggen uit Schijndel. Vroeger was hij pomphouder en hij verkocht de allereerste smurfenpoppetjes. Daar ontstond een verzamelwoede die ontaardde in een unieke collectie.

De smurfenbeeldjes van Marius Verbruggen.

Smurfentol

In grote vitrinekasten in de woonkamer staan de meest unieke stukken. Beeldjes waar soms maar een paar honderd, soms zelfs maar tientallen van gemaakt zijn. Maar het echte smurfenmuseum is gevestigd in een aparte kamer. Honderden poppetjes staan keurig op een rij. Verder een wand vol boeken, in alle talen. Smurfenplaten, singletjes, bekers, horloges, een smurfentol. Zelfs smurfentoiletpapier, voor wie zijn billen wil afvegen aan een Smurf.

De onvoorstelbare smurfencollectie van Marius Verbruggen uit Schijndel.





Een soort smurfenwinkel. "Maar er is niets te koop", verduidelijkt Marius. Zestig jaar zijn de Smurfen nu. "Maar dit gaat nooit verloren. Zo'n historie, dat is toch leuk?"