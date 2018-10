Mestfabriek op industrieterrein Oss tóch kansrijk, provincie draait besluit gemeente terug

DEN BOSCH/OSS - Oss moet rekening houden dat er tóch een mestfabriek op bedrijventerrein Elzenburg-De Geer komt. Het provinciebestuur draaide dinsdag het afgekondigde verbod van de gemeente terug.

Met deze ongebruikelijke stap wil het provinciebestuur haar mestbeleid veiligstellen. Vorige maand kwam dat in gevaar toen Oss een verbod afkondigde voor grootschalige mestverwerking op een van de bedrijventerreinen in de gemeente. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het daartoe gewijzigde bestemmingsplan.

Daarmee trok Oss een streep door de plannen van Gedeputeerde Staten. De provincie ijvert juist voor meer ruimte op geschikte locaties om mest te verwerken. Dat zijn in de ogen van het provinciebestuur veehouderijen die ter plekke hun eigen mest bewerken én bedrijventerreinen met de juiste milieucategorie voor grootschalige mestbewerking.

Protesten

Een van die beoogde bedrijventerreinen is Elzenburg-De Geer in Oss. Dat is wat betreft de milieucategorie en de ontsluiting voor weg- en watertransport geschikt voor mestbewerking, aldus de provincie.

De mogelijke komst van een mestverwerkingsfabriek stuitte afgelopen jaren op veel verzet van de Ossenaren. De inwoners kregen daarbij de gemeente aan hun zijde die vervolgens het bestemmingplan van het bedrijventerrein aanpaste.

Het ingrijpen van de provincie staat volgens Gedeputeerde Staten los van de vergunningsaanvraag van OOC BV voor een mestverwerkingsinstallatie op Elzenburg-De Geer. Ook zonder die aanvraag zou het provinciebestuur haar mestbeleid hebben verdedigd, beweren Gedeputeerde Staten in hun verklaring van dinsdag.

500.000 ton drijfmest

Aanvankelijk zou de grote mestfabriek met een capaciteit van 500.000 ton drijfmest per jaar in Landhorst komen. Daar was zodanig veel verzet tegen dat de provincie een andere plek is gaan zoeken en in Oss terechtkwam. Volgens de provincie start de beoordeling van een vergunningsaanvraag overigens pas als OOC BV deze indient. Dat is nog niet het geval, aldus een woordvoerder van het provinciebestuur.

Raad van State

Oss kan het ingrijpen van de provincie aankaarten bij de Raad van State en vragen om een voorlopige voorziening. Daarmee wordt de maatregel van de provincie tijdelijk geschorst. Het is niet bekend of de gemeente daarvan gebruik gaat maken.