'We moeten trots zijn op Glow en Dutch Design Week'

Ramakers was uitgenodigd bij Manifestations, een evenement binnen de designweek. Hij zat er in de jury voor de Young Talent Award en hield er een speech om een klein tipje van de sluier op te lichten over Glow. "Maar ik ben er ook als bezoeker, wat een mooi festival", zegt hij gretig rondkijkend. "De dingen die ik zie inspireren voor Glow." De kunstwerken die bij Manifestations staat bekijkt hij aandachtig. "En dan denk ik, misschien kan hiermee ook wel iets met licht. Het prikkelt, het zet met op gedachten en ik ga soms met een kunstenaar praten."





Samenwerking

De Dutch Design Week is heel breed, waar Glow zich juist alleen richt op lichtkunst. Maar het gedachtegoed van de DDW inspireert de Glowdirecteur. "Het zijn beide festivals in Eindhoven." De evenementen kunnen veel aan elkaar hebben. Glow groeide in twaalf jaar tijd uit tot een groot festijn. "We staan in de top 8 van stadsfestijnen, blijkt uit het grootschalige onderzoek van Hendrik Beerda", presenteerde Ramakers trots. Daarmee voegt het Eindhovense evenement zich in een lijstje met bijvoorbeeld de Sail Amsterdam, de Nijmeegse Vierdaagse en de Tilburgse Kermis.

Onder andere de aanwezige kunstenaars kunnen misschien een podium krijgen op beide festivals. "Je kijkt naar kustenaars met de vraag: is dit iemand die ik eventueel kan vragen voor Glow?", zegt Ramakers. Ook innovatie als kenmerk ziet hij als een gemeenschappelijke deler. "Het past bij Eindhoven. bij Glow is op een na alle kunstwerken van Eindhovense makelij. Het principe van innovatie als onderwerp inzetten hebben we afgekeken van DDW", geeft Ramakers toe.









Thema

Het thema van deze editie van Glow is 'Shadow & light', de tegenstelling staat dus centraal. Daar hebben de lichtkunstenaars het ook in gezocht. "We hebben heel uitbundige werken, maar ook juist verstilde werken." Soms is het thema ook letterlijker aanwezig. Zo komt er ook een kunstwerk dat alleen maar bestaat uit schaduw en licht.

Nieuwe huisstijl Glow

De huisstijl van Glow is te herkennen aan vier kleuren: lila, blauw, wit en groen. Elke kleur staat voor een bepaalde soort licht. Lila betekent 'groot licht', blauw staat voor 'nieuw licht', met wit wordt 'kunst licht' bedoeld en groen licht is toepasselijk 'groen licht'.