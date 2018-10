Teleurstelling bij supermarktbezoekers in Berghem: wéér grote leveringsproblemen bij winkel

"Vooral voor het personeel is het sneu", vertelt een van de bezoekers van de supermarkt dinsdag. De oorzaak van het leveringsprobleem is bij de medewerkers namelijk niet bekend. De inwoners van Berghem hebben daarom vooral te doen met de werknemers van de winkel.

"Onzekerheid. Lege schappen en minder mensen in de winkel, maar vooral de onzekerheid en wat de toekomst brengt." De schappen in de winkel zijn nu nog redelijk vol. Volgens de medewerkers komt dat omdat het nu pas de eerste dag is, maar zal dat na langere tijd anders zijn.

'Onbekend hoe lang dit duurt'

In de winkel heeft het personeel blaadjes opgehangen met informatie voor de bezoekers. Daar staat onder andere op dat de Albert Heijn 'niet beleverd' wordt en dat er dus niets meer binnenkomt.

"Het betreurt ons u niet te kunnen helpen en bevoorraden zoals u van ons gewend bent. Hoe lang deze situatie zich voor blijft doen, is onbekend. Hopelijk voor u, maar ook voor ons, is alles weer snel normaal."





De Albert Heijn in Berghem heeft briefjes opgehangen met informatie voor de klant. (Foto: Edwin Vossen)





Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Albert Heijn in Berghem met leveringsproblemen te maken krijgt. In augustus van het vorig jaar was de supermarkt zo'n twee weken helemaal leeg en was er geen product meer te vinden.

Vorig jaar had ondernemer Gerrit van Noort een betalingsachterstand. Hij is verantwoordelijk voor de supermarkt in Berghem. Van Noort stapte toen naar de rechter, maar uiteindelijk kwam hij er toch mondeling uit met het Albert Heijn-hoofdkantoor.

