Na veertig jaar heeft Baarle Nassau eindelijk (een stukje) rondweg

BAARLE NASSAU - Het lint hangt en het verse asfalt is klaar voor de eerste officiële gebruikers. De rondweg rond Baarle-Nassau wordt vandaag, na veertig jaar voorbereiding, gedeeltelijk geopend.

Het verkeer kan de route al zo'n drie weken gebruiken, maar vandaag gaat de 'Boshovenring' dus officieel. Wethouder Hans van Tilborg van de gemeente Baarle-Nassau is trots: “We zijn heel blij dat het eerste deel af is. Dit is het begin, de noordelijke tak. Die geeft al enige verlichting en dit geeft in ieder geval perspectief op de randweg dat die in totaliteit klaar is.”

Knooppunt

De Baarles hebben veel last van het doorgaande verkeer. Dat is er nogal wat, omdat de dorpen het knooppunt tussen Tilburg, Breda en Turnhout vormen. Al vier decennia wordt er gesproken over de weg die de dorpen Baarle-Nassau en -Hertog moet verlossen van het doorgaande verkeer.

Enclaves

“Het heeft lang geduurd om het op de kaart te krijgen bij de provincie”, vertelt de wethouder. “Daarna komt de voorbereiding en dat geeft hier nogal wat problemen omdat de weg door zo’n vijf Belgische enclaves gaat.”

Het eerste deel wordt vandaag geopend, op de voltooiing van de hele weg moeten Baarle-Nassau en -Hertog nog ongeveer een jaar wachten.