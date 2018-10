Hoe Jumbo zijn concurrenten één voor één heeft opgegeten en mega werd

VEGHEL - Edah, Kopak, A&P, Meermarkt, Thuismarkt, ken je ze nog? Allemaal waren ze aan het begin van deze eeuw grote jongens in de Nederlandse supermarktwereld. En stukken groter dan een familieketentje uit Veghel dat claimde het land te willen veroveren. Achttien jaar later zijn ze allemaal verdwenen. En staat Jumbo bovenaan de voedselketen, met alleen Albert Heijn nog boven zich. Hoe is dat zo gekomen?

'Jumbo' begint in 1979, als familiewinkel in Tilburg van Jan en Anita Meurs. Ze vernoemen hun supermarkt naar de enorme olifant 'Jumbo', die in de negentiende eeuw wereldberoemd werd door een tour door Europa en de VS. Maar de winkel wordt geen doorslaand succes en het stel besluit de zaak te verkopen. Ene Karel van Eerd, baas van een Veghelse groothandel, durft de gok wel aan en besluit een zak geld op tafel te leggen.

En dat blijkt geen slechte keuze. Want waar Jan en Anita worstelen met hun zaak, weet de familie van Eerd Jumbo al snel uit te bouwen tot een respectabele keten. Jumbo verspreidt zich in een aantal jaren over Brabant, Zeeland en Limburg. Toch blijft het een bescheiden keten. Zeker geen begrip zoals die andere Brabantse reus, Edah.





LEES OOK: Jumbo opent 600e winkel: 'Ze zullen snel richting de 700 gaan'

Zeven zekerheden

Maar dan breken de jaren negentig aan en wordt alles anders. Jumbo lanceert in 1996 de zogenaamde 'zeven zekerheden'. Volgens die zeven zekerheden moest de supermarkt onder andere de laagste prijs bieden, een goede service en geld teruggeven bij ontevredenheid. En dat slaat aan. Binnen een paar jaar groeit het bedrijf naar ruim vijftig vestigingen.

De grote klapper maakt Jumbo in 2009. Tot verbazing van vriend en vijand brengt de familie Van Eerd een overnamebod uit op Super de Boer. Op dat moment is Jumbo veel kleiner en de enorme smak geld die op tafel moet komen, is niet zonder risico's. Maar de overname slaagt. En wie de naam Jumbo tot dan toe nog niet kende, kon opeens niet meer om de gele olifant heen.

Overnames gaan door

Niet lang daarna valt een volgende grote naam in handen van de Veghelse veelvraat. C1000 wordt in 2011 overgenomen. Daarmee is Jumbo plots de tweede supermarkt van Nederland achter Albert Heijn. En de overnamekoorts van het bedrijf is nog lang niet voorbij. In de opvolgende jaren wordt vrolijk verder gegroeid, met als laatste slachtoffer de grote familieketen Emté.

Inmiddels is Jumbo dus toe aan zijn zeshonderdste winkel. En er liggen plannen om ook in het buitenland een grote speler te worden. Kortom: de groei is nog niet opgehouden. En wie weet hoe lang het nog duurt voor de erfenis van de heer A. Heijn van de troon wordt gestoten?

Jumbo in vogelvlucht