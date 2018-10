Zeer besmettelijk bofvirus vastgesteld onder Eindhovense studenten

EINDHOVEN - Zes studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen zijn besmet met het bofvirus. Dit laat de GGD Brabant-Zuidoost woensdag weten. Bof is een zeer besmettelijke infectieziekte. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die patiënten uitademen, niezen of hoesten. Studenten lopen eerder risico vanwege intensieve contacten die zij onderling hebben.

De GGD ontving vorige week signalen dat er bof zou zijn onder studenten. Na onderzoek bleek dit inderdaad zo te zijn. In totaal zijn nu zes studenten bekend bij de GGD met klachten die passen bij bof. Mogelijk zijn er nog meer studenten met klachten, laat de gezondheidsdienst weten.



Bof begint vaak met hoofdpijn, koorts en je 'niet lekker voelen'. Niet veel later ontstaat een zwelling van de speekselklieren rondom het oor en de kaak. Een complicatie die bij mannen kan optreden is een ontsteking van de zaadbal.

Vaccinatie

Kinderen van 14 maanden en negen jaar kunnen via het Rijksvaccinatieprogramma een vaccinatie tegen bof krijgen. Dit gaat via een combinatievaccin (de BMR) dat ook beschermt tegen mazelen en rodehond. De vaccinatie geeft geen volledige bescherming. Studenten die twee keer gevaccineerd zijn in hun jeugd kunnen klachten krijgen, maar die zijn meestal milder dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn.



Na de invoering van de vaccinatie in 1987 kwam bof nog weinig voor volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wel was er een epidemie in 2007-2009, voornamelijk onder niet gevaccineerde orthodox protestante schoolkinderen. Tussen 2009 en 2013 was er een toename van bof in Nederland, voornamelijk bij tweemaal gevaccineerde studenten. Redenen hiervoor zijn waarschijnlijk de intensieve contacten onderling en een afnemende werking van het vaccin over de tijd.



Wat te doen?

De GGD adviseert mensen om te kijken of ze gevaccineerd zijn. Mocht dit niet het geval zijn of slechts één keer, kunnen ze bij de gezondheidsdienst terecht. Studenten die klachten hebben, worden opgeroepen zich te melden. Wie ziek is, kan het beste thuis blijven. Mensen zijn al besmettelijk voordat ze ziek worden tot ongeveer vijf dagen daarna. Bof gaat vanzelf over.