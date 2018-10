Eeuwenoude kanonskogel legt stukje geschiedenis bloot: 'Uit de oorlog met de Fransen in 1747'

De kogel is woensdag door politieagent Bauke Bakker overhandigd aan het Archeologisch Depot in Bergen op Zoom. Marco Vermunt nam het namens deze organisatie graag in ontvangst. “Het gaat om veldgeschut, een massief ijzeren kanonskogel, waarmee elkaars stellingen werden beschoten”, legt de archeoloog uit. De vinders hebben hem aan het depot geschonken.









"Op de binnenstad zijn mortieren afgevuurd. Dat zijn kogels met kruit erin. Het soort kogel dat nu is gevonden wordt meer in het buitengebied gevonden. Legers moesten van veraf naar de stad toe trekken. Kwamen ze eenmaal dichterbij de stad, dan werd er pas een vaste stelling gemaakt voor grotere kogels”, verklaart Vermunt dat de kleinere kogels juist buiten de stadsmuren liggen.

Vindplaats

Het depot bevat veel munitie en wapentuig uit deze Franse tijd. “Het is leuk om te weten waar deze kanonskogel vandaan komt, het vertelt een verhaal en we kunnen het combineren met wat we al weten van die aanval in de achttiende eeuw.” De kogel is gevonden op de plaats waar de aanvalslinie rondom de stad is geweest. Het ijzeren onderdeel lag helemaal in het zuiden daarvan, in het gebied Heimolen.

Dat de vondst niet ver van de artilleriestellingen was, kan meerdere dingen betekenen volgens Vermunt. “Het kan van oefeningen komen. Dat gebeurde heel veel. Het kan ook zo zijn dat er vanuit de Nederlandse kant een aanval is geweest waarbij het Franse kamp beschoten werd. Maar dat kun je uit zo’n kogel nooit meer afleiden.”