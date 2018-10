Relschoppers bij NAC: vier mannen weer vrij, één man blijft vastzitten

BREDA - Een 30-jarige voetbalsupporter uit Breda moet nog twee weken in de cel blijven voor opruiing en openlijk geweld tijdens de rellen van afgelopen zondag. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald. Vier andere aangehouden supporters zijn weer vrij, maar blijven verdacht. Tijdens de rellen werden politieagenten onder andere met kettingen geslagen. Twee agenten raakten gewond.

Het onderzoek naar de rellen die uitbraken na de voetbalwedstrijd tegen Willem II is nog in volle gang. De politie is druk bezig met het bekijken van videobeelden in het stadion en daarbuiten.

Justitie heeft nog een advies voor relschoppers: ‘Meld je bij de politie in Breda’. De politie kondigde eerder al aan zoveel mogelijk relschoppers op te gaan pakken als ze herkend zijn op beelden. Burgemeester Paul Depla en politiecommandant Arthur de Mooij verwachten nog zeker twintig tot dertig aanhoudingen.

Gebiedsverbod

De burgemeester van Breda maakte eerder al bekend dat de NAC-aanhangers die zondag verantwoordelijk waren voor de rellen een gebiedsverbod opgelegd krijgt voor alle thuiswedstrijden van de Bredase club.