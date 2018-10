Studenten TU/e gelaten over bofvirus: 'Never heard of it'

Er lopen maar liefst negentig verschillende nationaliteiten rond op de TU. Op de universiteit lopen 1500 buitenlandse studenten rond, waarvan de school niet weet of ze gevaccineerd zijn.



Jo van Ham van de Technische Universiteit Eindhoven zegt: "Ze moeten weten dat dit er is en dat ze zich moeten melden. Dat kan bij docenten, studiebegeleiders, bij de huisarts of de GGD." De universiteit verplicht de studenten vervolgens niet om zich ook in te laten enten: “Dat is een keuze die bij de studenten zelf ligt."









Laconiek

Buitenlandse studenten reageren laconiek als hen gevraagd wordt naar het virus: "Ik maak me er absoluut niet druk om", "Het Bobvirus?" en "Never heard of it", komen onder andere voorbij. "Als ik het heb.... dat zien we dan wel, toch", zegt een andere student weer.

Dat zit toch anders bij de medewerkers van de universiteit. "De bof is een besmettelijke ziekte dus we nemen het heel serieus", aldus Van Ham.