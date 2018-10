Deel dit artikel:













Gewapende overval op supermarkt in Eindhoven Twee overvallers sloegen toe bij de Lidl. (Foto: SQ Vision)

EINDHOVEN - De Lidl aan het Nederlandplein in Eindhoven is woensdagavond rond acht uur overvallen. De overval werd gepleegd door twee daders in donkere kleding met mutsen op. Ze gebruikten een mes.

Geschreven door Rebecca Seunis

De politie is op zoek naar de twee mannen. Ze gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee licht getinte mannen met donkere jassen met bontkraag. De daders hebben een onbekend geldbedrag buitgemaakt. Verschillende politieauto's kwamen woensdagavond ter plaatse. De daders sloegen rond sluitingstijd toe. De politie doet onderzoek in de supermarkt en praat met getuigen. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.