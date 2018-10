Van drie kerken naar één: in Roosendaal gebeurt het

De Sint-Norbertusparochie had al enige tijd te maken met een dalend aantal leden. Het onderhoud aan drie dure kerkpanden, een gebrek aan personeel en een dalend inkomen noopte het bestuur tot maatregelen. "We willen naar één kerk in Roosendaal, waar we samen aan werken", zo schetste pastoor Ronald van Bronswijk de toekomst.

Hoewel de sfeer hier en daar beladen is, komt er veel begrip vanuit de parochianen voor het besluit. Het hing al een tijdje in de lucht. "In 2014 is het begonnen", vertelt vice-voorzitter Maarten Mallekoote. "Toen moest er een gebouwenplan komen." De leden worden meegenomen in het proces dat plaatsvond tussen toen en nu. "In 2019 gaan we de stappen zetten tot het sluiten van twee kerken."









Begrip

De leden hebben over het algemeen begrip voor het besluit dat in de lucht hing en prijzen vooral de manier waarop zij op het besluit zijn voorbereid door het bestuur. "Om draagvlak te creëren, hebben we brainstormsessies georganiseerd. Daarin hebben we gekeken naar de mogelijkheden", blikt Mallekoote terug. "We hebben de exploitatie belicht, maar we hebben ook goed gekeken naar verschillende functies van een kerk en naar uitstraling. Ook praktische onderwerpen zoals parkeren, ov-mogelijkheden en ligging zijn de revue gepasseerd."

In de bestuursvergadering van november wordt het definitieve besluit genomen. Dit wordt voorgelegd aan de bisschop van Breda. Deze kan ermee instemmen, komt met een kanttekening of stemt niet in. Het bestuur zal het besluit leveren. Het plan is om de St. Josephkerk in de eerste maanden van 2019 te herinrichten. "Dan wordt er samen met de parochianen gewerkt naar het afstoten van de andere twee kerken. Dat moet geen proces worden van jaren", vindt het bestuur.

Leden van de verschillende parochies kunnen de komende tijd bij het bestuur terecht met al hun vragen over de nieuwe situatie. Hiervoor kunnen ze een spreekuur aanvragen. "Als de emoties wat gezakt zijn, komen er vast vragen", zegt Mallekoote.

Bisdom

Roosendaal valt onder het bisdom Breda. Hieronder valt ook Bergen op Zoom met twee kerken en Breda met zeven. Ter vergelijking met het bisdom Den Bosch: Den Bosch telt acht kerken, Eindhoven negen en Tilburg zelfs twaalf.