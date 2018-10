Vliegsimulatoren voor 100 miljoen euro op basis Gilze-Rijen zorgen voor minder geluidsoverlast

GILZE-RIJEN - Goed nieuws voor omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen. Defensie steekt 100 miljoen euro in nieuwe vliegsimulatoren. ‘’Hierdoor verwacht ik dat de geluidsoverlast afneemt’’, zegt een blije wethouder Rolph Dols tegen BN/DeStem.

De toezegging van de investering komt van staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Door de komst van de hypermoderne simulatoren kunnen piloten van Chinooks en Apaches op de grond oefenen en hoeft er minder gevlogen te worden. Daarnaast kunnen vliegers met de nieuwe apparaten speciale noodsituaties trainen en met verschillende types helikopters tegelijk.

Omwonenden maken zich al lange tijd zorgen over de geluidsoverlast door de vliegbasis. Afgelopen zomer dienden ze nog een petitie in voor minder lawaai bij de Tweede Kamer.

Of de vliegsimulatoren echt voor minder geluidsoverlast gaan zorgen, moet nog blijken. Defensie onderzoekt nog in welke mate simulatoren het aantal vluchten en de overlast kan beperken. Wanneer de simulatoren precies op de vliegbasis staan, is nog niet bekend. Maar ergens volgend jaar begint Defensie met het project.