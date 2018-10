Een première én een prijs: het is dubbel feest bij dansgezelschap Panama Pictures

De prijs met de lange naam is de belangrijkste culturele prijs in de provincie. Meuthen krijgt de prijs na de première van haar nieuwe dansvoorstelling 'Requiem for Lost Things'.

Dansers en acrobaten

In de voorstelling dansen twee dansers, maar óók drie acrobaten die zijn afgestudeerd aan de Tilburgse circusschool. Het is een mix waarmee Meuthen al zo'n zes jaar werkt.

In Nederland kwam zij met het idee om dansers en acrobaten samen te laten werken. Omdat acrobaten met hun trapezes veel hoger kunnen komen dan springende of tillende dansers, ontdekte Meuthen zo een nieuwe dimensie voor haar voorstellingen. Ze kan letterlijk de lucht in. Bij de toekenning van de Brabantse Dansprijs speelt deze vernieuwing een belangrijke rol.

Pia Meuthen, artistiek leider van Panama Pictures in Den Bosch. (Foto: Renate Beense)

'Zinnenprikkelende voorstellingen'

"Pia Meuthen heeft Brabant verrijkt met zinnenprikkelende voorstellingen van ongekende zeggingskracht," aldus juryvoorzitter Esmeralda Huizen.

Uit de voorstelling 'Requiem for Lost Things' van Panama Pictures. (Foto: Rob Hogeslag)

Koploper in Europa

Meuthen kwam in de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit Duitsland naar Nederland om hier een dansopleiding te doen. "Voor moderne dans was Nederland toen de koploper in Europa," zegt ze daar nu over. "Er gebeurden hier toen veel spannende dingen."

In 1997 studeerde ze af aan de Tilburgse dansacademie. Na twee jaar werken als danseres begon ze zelf voorstellingen te maken. Het leidde tot haar eigen gezelschap Panama Pictures dat sinds kort vaste subsidie krijgt van het Fonds Podiumkunsten. "We kunnen nou plannen maken voor de langere termijn én de dansers fatsoenlijk betalen." Dezer dagen is het gezelschap druk met een verhuizing naar een nieuwe eigen studio in Den Bosch.