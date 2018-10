Dorstige student betrapt bierkrattendief in tuin studentenhuis

Een vreemde en slecht gelukte diefstal in Tilburg (Foto: Pexels)

TILBURG - Studenten uit de Bilderdijkstraat in Tilburg hebben woensdagavond weten te voorkomen dat een dief er met hun waardevolle spaarkapitaal vandoor ging. De verdachte probeerde liefst zestien lege bierkratten uit de tuin van het studentenhuis te stelen.

Een student liep rond halfacht de achtertuin in om wat drinken te halen, toen hij de krattendief betrapte. De verdachte probeerde zich nog te verstoppen achter een vuilcontainer, maar de dorstige student had hem snel in de smiezen.

Bewoners studentenhuis

De jongeman riep zijn medebewoners erbij. Samen gingen ze de tuin in om de dief te vangen. Toen de verdachte over een stenen muur wilde vluchten, werd hij door de studenten tegengehouden. De bewoners van het studentenhuis hielden de man vast en waarschuwden de politie.

De verdachte bleek de emballage al te hebben opgestapeld naast een winkelwagentje om ze naar een supermarkt te vervoeren en het kapitaal te verzilveren. Agenten hebben de krattendief, een 32-jarige man uit Apeldoorn, meegenomen naar het politiebureau.

Vaker krattendiefstal

Studenten in Tilburg hebben vaker moeite om hun lege bierkratten te beschermen tegen gespuis. Zo werd in april een 23-jarige krattendief betrapt toen hij met acht bierkratjes door de stad sjouwde.