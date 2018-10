Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mysterieuze Theo en Marleen duiken weer op in Vlierden, dit keer geven ze een feest Foto: Deurnes weekblad De advertentie van Corrie, ook in het Weekblad voor Deurne.

VLIERDEN - Wie zijn Theo en Marleen? Al sinds november 2017 houden ze de gemoederen in Vlierden bezig. Dorpelingen krijgen beterschaps-, verjaardags-, en verhuiskaartjes van de twee onbekenden. Nu duiken ze opnieuw op, in een advertentie in het Weekblad voor Deurne.

"We zijn erg trots om aan te kunnen kondigen, dat we onze robijnen bruiloft mogen vieren", aldus het duo. Een cadeau is niet nodig, want 'uw komst is het grootste geschenk'. Het feest staat voor 2 november gepland in een lokaal dorpshuis. Ene Corrie heeft in ieder geval een bericht voor Theo. "Proficiat voor jullie jubileum. Je besluit om de 'overstap' niet te wagen, moet ik respecteren. Ik hoop dat je onze nachten samen nooit zult vergeten." LEES OOK: Vlierden in de ban van lieve kaartjes van Theo en Marleen, alleen niemand kent ze