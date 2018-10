Ravage na plofkraak geldautomaat in Eindhoven: 'We zaten rechtop in bed'

Zo zijn er meerdere scheuren ontstaan in de muur waar de automaat in zat.

'We zaten rechtop in bed'

Boven de muur met de pinautomaat zijn appartementen. Die werden korte tijd ontruimd, maar volgens de brandweer is er geen instortingsgevaar. Daarop mochten de bewoners terug naar huis.

Wel zijn er verschillende ruiten gesneuveld, net zoals bij de woonboulevard en de fysiotherapiepraktijk die naast de pinautomaat gevestigd zijn. "We hoorden rond kwart over vijf een enorm harde knal", vertellen buurtbewoners. "We zaten rechtop in bed."

Buit

De explosie was zo hevig, dat zelfs bij een huis aan de overkant van de straat de ruiten beschadigd zijn.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.