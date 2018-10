Deel dit artikel:













Schuren door brand verwoest in Bergen op Zoom Foto: Christian Traets

BERGEN OP ZOOM - In de Vlierstraat in Bergen op Zoom zijn dondernacht enkele schuurtjes door brand verwoest. Toen de brandweer arriveerde, stonden de schuurtjes in lichterlaaie. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar waren nog enige tijd bezig met nablussen.

Geschreven door Corné Verschuren

De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens een omstander gingen er eerder dit jaar in dezelfde straat ook al een paar schuurtjes in vlammen op. De politie doet onderzoek.