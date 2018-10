Deel dit artikel:













Medewerker krijgt gevaarlijke stof in ogen bij bedrijfsongeluk Foto: archief

BERGEN OP ZOOM - Bij een bedrijf aan de Lelyweg in Bergen op Zoom dat handelt in gevaarlijke stoffen is vrijdagochtend kort na acht uur een ongeluk gebeurd. Een van de medewerkers kreeg een van die stoffen in zijn ogen.

Geschreven door Corné Verschuren

Ambulancepersoneel behandelt het slachtoffer ter plekke, daarna wordt hij mogelijk voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Ook de brandweer was opgeroepen maar volgens de Veiligheidsregio is er geen sprake van een lekkage.