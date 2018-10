Pierre van Hooijdonk komt in het 'technische hart' van NAC Breda

Vooral dat laatste was een makke bij de vorige organisatie, waarbij voormalig technisch directeur Hans Smulders door niemand werd gecontroleerd op zijn aan- en verkoopbeleid. Smulders kon doen en laten wat hij wilde, maar werd nooit ter verantwoording geroepen. Het technisch hart zal nu nauw gaan samenwerken met de nieuwe technisch directeur, maar de algemeen directeur zal de nieuwe technische man gaan benoemen.

Betere structuur

"Dat is een goede zaak", zegt voormalig NAC-speler Peter Remie. Hij denkt dat deze structuur veel beter is dan de vorige, waarin Smulders alleen zijn gang kon gaan. "Een technisch directeur moet altijd onder een bepaalde controle staan van mensen die er verstand van hebben." Ook over de invulling van het technisch hart is Remie tevreden, maar de voormalig middenvelder is vooral blij dat de club kiest voor trainer Mitchell van der Gaag.

"Het laat vooral zien dat ze vertrouwen in hem hebben en dat hij niet ter discussie staat", zegt Remie. "Maar hij is ook de juiste persoon voor een plek in het technische hart. Hij werkt elke dag met de spelers en weet wat hij nodig heeft."

Pi-Air

Pierre van Hooijdonk wordt al langer gelinkt aan een functie bij NAC. De oud-spits gaf zelf vorige week aan dat hij open staat voor een functie bij de Bredase club en dat de gesprekken al gaande waren. "Ik wil voor NAC iets betekenen in deze fase en dan gaat het mij uiteindelijk niet om de titel van de functie", zo zei Van Hooijdonk toen in Studio Voetbal. Nu blijkt dus dat Van Hooijdonk toetreedt tot het technische hart van NAC.

Pierre van Hooijdonk speelde twee periodes bij NAC (foto: VI Images).

Volgens Remie is Van Hooijdonk op dit moment de aangewezen persoon om NAC te helpen. "Hij heeft natuurlijk veel contacten en kent de club goed. Hij heeft ook aangegeven dat hij NAC heel graag wil helpen." Over Tim Gilissen, het derde lid van het technisch hart, kan Remie weinig over zeggen. "Maar het is een jongen van de club, die nu werkt in de jeugdopleiding van NAC. Dus dat zou wellicht een goede verdeling zijn."

Winterstop

Volgens veel kenners en supporters moet er het nodige veranderen in de winterstop. Maar Remie wil nog niet zo ver kijken. "Het belangrijkste is en blijft dat de achterstand niet onoverbrugbaar is in de winterstop. Maar het is understatement om te zeggen dat NAC kwaliteiten mist. Ik denk dat er maar twee à drie spelers zijn die echt eredivisie-waardig zijn. Ze hebben in elke linie versterking nodig."