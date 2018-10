Kluisjesroof in Oudenbosch als inspiratie voor escape room: ontsnap uit beroofde kluisjeskelder

"We begrijpen het als gedupeerden van de echte kluisjesroof het misschien niet leuk vinden, maar we hebben er goed over nagedacht", legt initiatiefneemster Sanne Dekkers uit. "We proberen onze escape rooms altijd op een waargebeurd verhaal te baseren", onderbouwt ze de keuze voor de grote bankroof van dit voorjaar.

"We zijn wel blij om te horen dat inmiddels steeds meer gedupeerden hun schade vergoed krijgen van de bank", voegt Dekkers nog toe. "We hebben de bankkluis daarom ook niet letterlijk nagebouwd." Maar het verhaal heeft veel gelijkenissen met de echte kluisjesroof.

Kwamen de overvallers zo de kluizenkelder binnen?

Goudstaven en gouden munten

De deelnemers worden opgesloten in de kluisjeskelder van het monumentale pand van Tivoli. Daar hebben overvallers al hun slag geslagen en aan de spelers is het om die roof af te ronden en te ontsnappen uit de kelder.

Net zoals bij de echte kluisjesroof zijn er meerdere lege kluizen en ligt de grond bezaaid met goudstaven en gouden munten die de overvallers hebben achtergelaten.

De kluisjesroof inspireert meerdere ondernemers in het dorp. De Praxis die er onlangs een vestiging opende haakte op ludieke wijze in op de roof.





foto: Kevin Cordewener)