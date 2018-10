Jack in tranen na dood van zeventig siervogeltjes die levend verbrandden in volière

BERGEN OP ZOOM - Met betraande ogen kijkt Jack Mijnsbergen (46) naar de resten van zijn volière. De bewoner van de Vlierstraat in Bergen op Zoom verloor donderdagnacht bij een brand al zijn zeventig siervogels. "Ze zijn levend verbrand", klinkt het tussen de tranen door. Ook zijn buren zijn verdrietig. Hun kleurrijke tuin is veranderd in een zwartgeblakerde puinhoop.

De bewoners van de Vlierstraat werden donderdagnacht opgeschrikt door een flinke brand in een aantal schuren. De politie denkt aan brandstichting en doet nader onderzoek.

LEES OOK: Schuren door brand verwoest in Bergen op Zoom

Niet kisten

Bij de brand raakte Jack Mijnsbergen zijn volière met zeventig siervogels kwijt. "Ik wilde wel naar de volière om ze eruit te halen, maar ik mocht er niet meer in van de brandweer. Het ging niet meer. Ik was gewoon te laat."

Zijn eerste gedachte was om er nu mee te stoppen: "De dode vogels lagen verspreid door de volière. Maar ik laat me niet kisten. Ik breek alles af, vraag opnieuw een vergunning aan en bouw alles opnieuw op. Het is toch mijn grote hobby." Samen met zijn vierjarige kleinzoon Jacky was ie altijd bezig met zijn vogels. "Jacky snapt er niets van. Hij kijkt nu steeds naar filmpjes van de overleden vogels.”

Via Facebook krijgt hij al verschillende vogels aangeboden. Veel compassie met de mogelijke daders heeft hij niet. "Ik hoop dat ze zelf in brand vliegen. Het is hier sinds afgelopen zomer aan de gang."

Ontroostbaar

Vanwege de brandstichtingen in de buurt liepen buurman Wil Jeroense-Lodewijks (49) en zijn vrouw om beurten 's nacht tussen twee en vier uur een rondje met de hond. "We waren er net mee opgehouden, zul je altijd zien."

Zijn dochter zag vanuit haar slaapkamer de brand en waarschuwde haar vader. Wil rende naar buiten en hield met een tuinslang de uitbouw van zijn huis nat. "Anders was het ook nog eens overgeslagen."

Drie weken lang had hij gewerkt aan een nieuwe tuin met een houten schuur, een zithoek en een vijver. "Mijn grote passie. Alles zelf gebouwd en aangelegd. Binnen één uur was er niets meer van over. We zaten zo graag in onze tuin. Ze beseffen niet wat het met mensen doet. Dadelijk gaat het om mensen. En dan...", zegt Wil.