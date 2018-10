Man komt verdachte situatie melden op politiebureau, maar mag meteen zelf de cel in

EINDHOVEN - Een 31-jarige Eindhovenaar zal voortaan wel twee keer nadenken voor hij aangifte gaat doen bij de politie. De man liep deze week het politiebureau binnen om een verdachte situatie te melden, toen bleek dat de man zelf nog een celstraf had openstaan. Hij kon zijn straf meteen gaan uitzitten.

De man kwam maandagavond nietsvermoedend langs op het politiebureau. Toen zijn gegevens werden gecontroleerd, kwam zijn openstaande gevangenisstraf naar boven. Hoe lang hij nog de cel in moet, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Daarnaast liep er ook al een onderzoek naar witwassen van geld door de man. Bij het fouilleren van de man vond de politie een groot geldbedrag. De politie onderzoek ook de herkomst van dat geld.

Mercedes

Dinsdag is zijn huis in Geldrop in verband met het witwasonderzoek doorzocht. Een Mercedes en een scooter zijn in beslag genomen. De politie vermoedt dat ze zijn gekocht met crimineel geld.