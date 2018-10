38 illegalen bivakkeren in tentenkampje bij de A67, politie vindt ook tien kinderen

Het is onduidelijk hoelang ze in de tenten woonden. Foto: Omroep Brabant

BLADEL - Langs de A67 bij Bladel heeft de politie vrijdag een tentenkampje met 38 illegale vluchtelingen ontdekt. Het kampje wordt door de politie ontruimd. In het bos stonden zes tenten. Er waren ook tien kinderen onder de groep illegalen. Vermoedelijk verbleef de groep al langere tijd in het bos.

De mensen die in de tenten kampeerden, worden volgens de politie ergens anders opgevangen. Een bus brengt ze naar een andere plek. Ze zijn volgens een woordvoerder medisch nagekeken en ze zijn allemaal gezond. Hoe oud de gevonden kinderen precies zijn, is nog niet bekend. Hun leeftijden variëren, laat de politie weten.

De zes tenten stonden in een bosgebied dicht bij de Belgische grens. De politie ging vrijdagochtend op zoek naar het kampje nadat ze een tip kreeg uit de omgeving dat er een aantal illegalen in het bos zou bivakkeren. Rond het middaguur vonden agenten de groep.

Kogelwerende vesten

Het was een behoorlijke groep agenten die in het bos op zoek ging. Ze droegen kogelwerende vesten. Dit volgens een woordvoerder puur uit voorzorg. "Je weet niet wat je aan gaat treffen", legt hij uit. Hij benadrukt dat er 'absoluut geen sprake was van een dreigende situatie'.

Het is nog niet duidelijk waar de mensen vandaan komen. En hoe ze in Nederland terecht zijn gekomen. Dat wordt onderzocht in het asielzoekerscentrum in Budel waar ze naartoe worden gebracht. Er is niemand aangehouden.