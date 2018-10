Nog geen besluit over gedwongen fusie Nuenen en Eindhoven, provinciebestuurster krijgt huiswerk mee

DEN BOSCH - De inwoners van Nuenen weten na de vergadering van Provinciale Staten nog steeds niet of hun gemeente samengevoegd wordt met Eindhoven. De vergadering over de fusie van beide gemeenten werd vrijdag afgebroken omdat leden naar een herdenkingsdienst voor een overleden collega wilden. Mogelijk gaat een aantal Statenleden provinciebestuurster Anne-Marie Spierings vragen om met een voorstel te komen voor andere vormen van samenwerking.

Vermoedelijk gaat de vergadering over vier weken verder. Provinciale Staten wil uiterlijk 7 december een beslissing nemen.

Een aantal partijen had vrijdag wel de gelegenheid een standpunt in te nemen over de fusie. Alle ogen waren gericht op de SP. Die partij maakt deel uit van het college van Gedeputeerde Staten dat fusie wil, maar heeft ook in het verkiezingsprogramma staan dat een fusie alleen mag als de inwoners dat zelf willen. Uit een referendum dat in Nuenen werd gehouden blijkt dat een meerderheid van de bevolking een fusie met Eindhoven afwijst.





Konijn uit de hoge hoed

SP-fractievoorzitter Nico Heijmans worstelde daar duidelijk mee. Hij leek aanvankelijk een poging te wagen om trouw te blijven aan de coalitie met de opmerking dat het referendum pas kwam nadat de fusieprocedure al was ingezet. Dat was dus te laat, aldus Heijmans. Het referendum had volgens hem drie jaar geleden al moeten worden gehouden.

Aan de andere kant vond hij dat je het huidige gemeentebestuur niet mag laten opdraaien voor de nalatigheid van de voorgangers. Heijmans toverde een konijn uit de hoge hoed. Hij riep gedeputeerde Anne-Marie Spierings op om te gaan experimenteren met andere vormen van bestuur dan de opgelegde fusie van Nuenen en Eindhoven en met een voorstel aan Provinciale Staten te komen.

Hij zei dus geen ja en geen nee tegen de fusie maar kaatste de bal door naar Spierings. Afhankelijk van waar zij mee komt zal de SP dan een standpunt innemen. Zijn idee werd onmiddellijk omarmd door GroenLinks en D66 de partij van Spierings.

Toen dat duidelijk werd de vergadering beëindigd. De tientallen Nuenenaren die naar het provinciehuis waren gekomen om de vergadering te volgen konden onverrichter zake naar huis. Provinciale Staten kochten tijd om samen na te denken hoe zij Nuenen in de door hen gekozen richting kunnen dwingen en toch rekening kunnen houden met de wil van de bevolking.