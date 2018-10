Mark van Bommel blij met ontwikkeling Donyell Malen bij PSV: 'Hij doet het uitstekend'

EINDHOVEN - PSV-trainer Mark van Bommel is blij met de ontwikkeling die Donyell Malen doormaakt. De 19-jarige aanvaller beleefde afgelopen week zijn basisdebuut in de Champions League als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn. "Hij doet het uitstekend, net zoals de andere jongens uit de selectie."

Malen speelde een aantal jaar in de jeugdopleiding van Arsenal en lijkt fysiek al veel in huis te hebben. Maar Van Bommel wilde dat niet toeschrijven aan het feit dat Malen al op zo'n jonge leeftijd naar Engeland vertrok. "Als dat echt zo is, dan moeten we alle spelers van onder de zeventien jaar naar het buitenland sturen. Maar fysieke gesteldheid is persoonsafhankelijk. In elk team is het zo dat je kasten van kerels hebt en dunne gasten, maar die hebben dan weer andere kwaliteiten."

Niveau stijgt

Van Bommel is over het algeheel gezien blij met zijn ploeg. "Het niveau is gestegen in de groep. Als dat stijgt op de trainingen en in wedstrijden, dan gaat het individu daarvan profiteren, Malen is daar nu een van. Maar hij is niet de enige."

"Het was een heel zware avond", blikt Van Bommel nog even terug op de derde groepswedstrijd in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. "Dat merkte je het beste aan het publiek. Dat staat altijd als één man achter on, en dit was de eerste keer dat we werden weggespeeld door een top-tegenstander die elke week dit soort wedstrijden speelt. Maar na de rode kaart stonden ze weer vol achter ons."

Guti

Datzelfde publiek roept al een wat langere tijd om Erick Gutiérrez. De Mexicaanse middenvelder mocht pas een aantal keer invallen en heeft het volgens Van Bommel moeilijk met die reserverol. "Maar dat hebben alle spelers die in die situatie zitten." Volgens de trainer van PSV maakt het prijskaartje van een speler niks uit of hij wel of niet speelt. "Maar Guti is natuurlijk wel een goede speler. Net als dat Bart Ramselaar dat is, of Nicolas Isimat, of Dante Rigo. Wij zien elke training en wij stellen de elf op met wie wij denken te kunnen winnen."

Van Bommel kon nog niets zeggen over Steven Bergwijn. "Volgens de nieuwe wet mag ik daar niks over zeggen, maar we bekijken het van dag tot dag en we moeten de training van vanmiddag afwachten." Verder is de PSV-selectie, op de langdurig geblesseerde Ryan Thomas na, geheel fit voor het treffen met FC Groningen.

PSV speelt zaterdag om 19.45 uur de uitwedstrijd bij FC Groningen. Omroep Brabant houdt de wedstrijd LIVE bij.