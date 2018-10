Maurik van den Heuvel naar Dakar Rally met Team De Rooy: 'Sterkste Brabantse team ooit'

BOEKEL - Maurik van den Heuvel gaat tijdens de Dakar Rally 2019 deel uitmaken van Team De Rooy. De trucker uit Boekel is in Peru de vierde coureur in een Iveco Powerstar na de Brabanders Gerard de Rooy, Ton van Genugten en de Argentijn Frederico Villagra. "We kunnen dagelijks in de top mee rijden".

De ervaren Maurik van den Heuvel neemt bij Team de Rooy de plaats in van Artur Ardavichus. die heeft besloten om de komende Dakar Rally over te slaan. De Brabander wordt genavigeerd door Peter Kuijpers en neemt als monteur Martin de Rooij mee.

'Bij een kopje koffie geregeld'

Maurik van den Heuvel heeft veel ervaring in het rijden van de Dakar Rally. Hij deed al jaren verdienstelijk met een eigen vrachtwagen mee. Hij bouwt aan een nieuwe racetruck en gaf al eerder bij Omroep Brabant aan dat hij stiekem toch ook wel hoopte op een stoeltje bij een ander team.

Dat stoeltje is er dus gekomen en wel bij Petronas Team de Rooy Iveco. "Ik kwam met Gerard (de Rooy) in contact over wat onderdelen voor de nieuwe truck", zegt Van den Heuvel. "En die vroeg of ik thuis bleef of toch nog wat wilde doen. We spraken af en bij een kopje koffie was het snel geregeld."

Hoge ogen gooien met Brabants team

Voorlopig ligt de realisatie van een nieuwe racetruck dan ook even stil. "Ik ga kijken hoe het bevalt, rijden voor zo'n fabrieksteam", zegt Maurik van den Heuvel. "Daarna kijk ik wel of ik links- of rechtsaf ga. Maar het klikt in ieder geval tussen de drie Brabanders in het team. Dit is misschien wel het sterkste Brabantse team ooit. Ik denk dat we dagelijks in de top mee kunnen rijden en hoge ogen gaan gooien."

Winst

Petronas Team De Rooy Iveco gaat tijdens de Dakar Rally, die in januari 2019 in zijn geheel in Peru plaatsvindt, voor de winst bij de trucks.