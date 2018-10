TOP Oss bezorgt NEC historische thuisnederlaag, vijfde zege op rij voor FC Den Bosch

EINDHOVEN - TOP Oss boekte vrijdagavond een klinkende 1-5 zege op bezoek bij NEC en bezorgde de Nijmegenaren daarmee een historisch grote thuisnederlaag in de Eerste Divisie. FC Den Bosch behaalde thuis tegen buurman FC Eindhoven (3-1) zijn vijfde overwinning op rij, terwijl Helmond Sport tegen MVV Maastricht opnieuw niet tot winst kwam (1-1).

NEC - TOP Oss 1-5

TOP Oss kon na drie uitwedstrijden zonder winst én zonder doelpunt eindelijk weer met een glimlach in de spelersbus terug naar Oss stappen. De ploeg van trainer Klaas Wels trakteerde kampioenskandidaat NEC op een ongelooflijk pak slaag. Daarmee bezorgde TOP Oss de Nijmegenaren de grootste thuisnederlaag in de Eerste Divisie sinds de 1-5 tegen Enschede Boys van 28 maart 1965.

In de dertigste minuut kwam TOP op voorsprong: het was Bryan Smeets die de score opende, 0-1. Direct na rust verdubbelde een eigen doelpunt van Mart Dijkstra de marge voor de ploeg van Wels: 0-2. Een paar minuten later was het alweer raak: Rick Stuy van den Herik tekende op de doellijn voor de 0-3. Amper vijf minuten later deed TOP er nog een schepje bovenop via Huseyin Dogan: 0-4. Na de tweede treffer van Smeets (0-5) bracht NEC'er Sven Braken de marge nog terug naar vier goals: 1-5.









Jong PSV - FC Dordrecht 2-2

Jong PSV verspeelde tegen FC Dordrecht een 2-0 voorsprong, maar bleef wel voor de veertiende keer op rij ongeslagen in een competitiewedstrijd voor eigen publiek. Lenners Daneels zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong na een mooie assist van Dante Rigo. Het was het eerste doelpunt van het seizoen voor de Belg. Na zo'n dertig minuten kreeg PSV-trainer Dennis Haar een opvallende gele kaart: hij stond langs de lijn en trapte tegen een bal die nog niet over de zijlijn was gegaan, een bizar moment in de eerste helft.

Eerste PSV-goal Romero

Nog voor rust was er een heuglijk moment voor PSV-spits Maxi Romero: de miljoenenaankoop maakte op aangeven van Laros Duarte zijn eerste officiële treffer in Eindhovense dienst en bracht PSV op 2-0. Een grote opluchting voor de Argentijn, die tien maanden geleden bij PSV kwam en veel blessureleed kende. Voor Romero was het zijn eerste doelpunt sinds meer dan een jaar: op 9 september 2017 scoorde hij twee keer namens Vélez Sarsfield tegen Atlético Tucumán (2-0).

In de 67ste minuut deden de bezoekers uit Dordrecht wat terug: Jemery Cijntje zorgde voor de aansluitingstreffer, 2-1. Nauwelijks een paar minuten later werd het zelfs gelijk door toedoen van Oussama Zamouri, die geheel vrijstaand de 2-2 kon binnenschieten.









RKC Waalwijk - Jong FC Utrecht 3-2

RKC Waalwijk maakte een einde aan een zwakke reeks van acht duels op rij zonder winst in de Keuken Kampioen Divisie. De 3-2 op Jong FC Utrecht was de eerste zege sinds 24 augustus. RKC moest zich herstellen van een vroege tegengoal van Utrechtenaar Nick Lim (0-1). Doelpunten van routinier Hans Mulder en Dylan Seys draaiden de score nog vóór rust om.

Direct na rust was het Kevin Vermeulen die RKC een ruimere marge bezorgde: hij omspeelde de doelman en maakte de 3-1 na een snelle aanval door het hart van de Utrechtse verdediging. Sylla Sow deed in de 69ste minuut wat terug namens Jong FC Utrecht, maar verder dan dat kwam de ploeg niet. De bezoekers speelden de laatste tien minuten met tien man uit na een tweede gele kaart voor Junior van der Velden.







FC Den Bosch - FC Eindhoven 3-1

FC Den Bosch handhaafde zich in de top van de ranglijst door de vijfde zege op rij in de Keuken Kampioen Divisie. Een doelpunt van verdediger Nicolas Romat zette de Bosschenaren na zeventien minuten op voorsprong: hij krulde de bal met binnenkant voet verrassend over doelman Ruud Swinkels. Een rake kopbal van Elton Kabangu bracht de bezoekers vlak vóór rust op gelijke hoogte: 1-1.

Twintig minuten na rust schoot de Italiaan Stefano Beltrame de thuisploeg opnieuw langs FC Eindhoven met zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen. Sven Blummel zorgde in blessuretijd nog voor de 3-1. Met vijf overwinningen op rij evenaarde FC Den Bosch de zegereeks van de periode maart-april 2014, toen er voor het laatst vijf keer op rij gewonnen werd.









Helmond Sport - MVV Maastricht 1-1

Ook tijdens de elfde speelronde lukte het Helmond Sport niet de eerste zege van het seizoen bij te schrijven. In een levendig en aantrekkelijk duel braken de Limburgers de score in de 22ste minuut open: Jérôme Deom zorgde met een ietwat gelukkige schuiver voor de 0-1.

Dat betekende werk aan de winkel voor de geplaagde Helmonders, die na tien wedstrijden pas vijf puntjes hadden verzameld. Pas acht minuten voor tijd kon de ploeg van trainer Rob Alflen de opgelopen schade ook daadwerkelijk herstellen: het was Diego Snepvangers die voor de gelijkmaker tekende, 1-1.











VOORAF:

Statistieken en opstellingen

• Helmond Sport gaat voor de elfde keer in dit seizoen op jacht naar zijn eerste competitiezege. De ploeg van trainer Rob Alflen verloor tot nu toe vijf van de tien wedstrijden en speelde de overige vijf gelijk.

• FC Den Bosch won zijn laatste vier wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en is de hoogst geklasseerde Brabantse ploeg op de ranglijst. Den Bosch won in de periode maart-april 2014 voor het laatst vijf competitieduels op rij.

• Na vijf nederlagen en één gelijkspel in de eerste zeven speelronden is FC Eindhoven inmiddels vier duels op rij ongeslagen (twee zeges, twee gelijke spelen).

• FC Eindhoven won in competitieverband maar één van zijn laatste zes uitwestrijden tegen FC Den Bosch, tegen twee gelijke spelen en drie nederlagen.

• Jong PSV is op eigen veld al dertien thuisduels op rij ongeslagen in de Eerste Divisie. In die reeks boekten de Eindhovenaren tien zeges en drie gelijke spelen.

• De laatste thuisnederlaag van Jong PSV dateert van 12 januari van dit jaar: 1-2 tegen Helmond Sport.

• TOP Oss verloor door de jaren heen vier van zijn vijf uitwedstrijden tegen NEC. De enige zege stamt op 24 oktober 1992 (1-4).