Zwaargewonde fietser met spoed naar ziekenhuis Rotterdam na ongeluk in tunneltje Breda Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties

BREDA - Een fietser is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in de Emertunnel in Breda. Het slachtoffer is met spoedtransport naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Geschreven door Robert te Veele

Volgens ooggetuigen had de fietser een flinke snelheid doordat hij zich vasthield aan een scooterrijder. Toen er een hobbeltje in het fietspad zat, ging het mis. Het slachtoffer viel onderuit en kwam daarbij zeer ongelukkig terecht. Dit gebeurde allemaal in de buurt van de Emertunnel. Het tunneltje is een doorgang in Breda onder de Emerparklaan door. Scooter

Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden vrijdagmiddag opgeroepen om eerste hulp te verlenen. Uiteindelijk werd de gewonde fietser met spoedtransport naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Hoe het precies met de fietser gaat, is niet bekend. De scooterrijder is door de politie mee genomen naar het bureau.

De fietser is naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. (Foto: Tom van der Put)