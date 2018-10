Alles voor gratis toegang tot de Dutch Design Week, zelfs een tatoeage laten zetten

EINDHOVEN - Door een verloren weddenschap, in een opwelling of heel bewust. Hoe dan ook, ruim dertig mensen lieten deze editie van de Dutch Design Week het logo van het evenement op hun lichaam tatoeëren. Ze worden gratis gezet door tatoeëerder Robbert Brekelmans.

"Ik had niet zoveel animo verwacht. Ik dacht: als er sowieso iemand komt, ben ik al blij," vertelt Brekelmans.

Een van de mensen die een tatoeage liet zetten, was de 18-jarige Tygo. "Ik had op school een weddenschap verloren, dus moest wel. Ik heb hem thuis aan mijn moeder laten zien en die heeft de hele avond in een deuk gelegen."

Ook Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Week laat deze week een tatoeage zetten. "Tatoeëren is niets voor mij, maar ik heb me laten overhalen."

Mensen met een logo van het evenement mogen in de toekomst gratis naar binnen.