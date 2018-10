Deel dit artikel:













Blussen van hooiberg langs A2 duurt zeker nog tot eind van de middag Foto: Bart Meesters

DEN BOSCH - Het duurt nog zeker tot zaterdag eind van de middag voordat de brand in een berg hooi langs de A2 bij Den Bosch is geblust. De brandweer is vrijdagavond rond acht uur begonnen met een speciale blusmethode: het zogenaamde dompelen, liet de gemeente Den Bosch weten.

Geschreven door Malini Witlox

Deze methode zorgt voor meer rookontwikkeling maar de blustijd is korter. De brandweer houdt de mate van rookontwikkeling in de gaten, volgens de gemeente. Donderdag vloog de hooiberg van zo'n 750 kuub in brand. LEES OOK: Enorme berg hooi in brand langs A2, flinke rookwolken