Kiki Bertens loopt eindstrijd van de WTA Finals mis

Kiki Bertens moest in drie sets haar meerdere erkennen in Svitolina. (Foto: ANP)

SINGAPORE - Kiki Bertens heeft zich zaterdagmiddag niet weten te plaatsen voor de eindstrijd van de prestigieuze WTA Finals. De Bredase tennisster verloor in een meeslepend gevecht van de Oekraïense Jelina Svitolina.

In de eerste set kwam Bertens op een 3-1 achterstand, maar ze knokte zich knap terug tot 3-3. Bij een achterstand van 5-4 overleefde ze een setpunt, maar na een dubbele fout moest ze alsnog de set aan haar tegenstander laten: 5-7.

De tweede set leek snel een prooi voor Bertens te worden. Ze kwam met 2-0 voor, maar miste bij 5-3 een setpunt en verspeelde op 5-4 een voorsprong van 40-0. Een tik, maar Bertens liet zich niet gek maken en sloeg alsnog toe in de tiebreak.

Hoop

In de derde set moest Bertens de eerste game - die zij begon met serveren - afstaan, maar ze brak Svitolina direct terug. Dat bood opnieuw hoop.

Bertens begon de daaropvolgende game goed, kwam 30-0 voor, maar ze kon Svitolina niet afschudden. De Oekraïense snoepte haar ook deze game af en liet zich daarna niet meer breken. De derde set eindigde in 4-6, al was het nog even zweten voor Svitolina, toen Bertens twee breakpoints afdwong in de laatste game.



Pliskova of Stephens

Svitolina neemt het zondag in de finale op tegen Karolina Pliskova of Sloane Stephens.