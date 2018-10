Indrukwekkende herdenking gesneuvelde Poolse militairen

OOSTERHOUT - Op 30 oktober is het 74 jaar geleden dat de Duitse onderdrukkers uit Oosterhout werden verdreven. Zaterdag werden op het ereveld in Oosterhout de gesneuvelde Poolse militairen herdacht. De oud-strijders herdachten hun gesneuvelde krijgsmakkers door rood-wit gekleurde kransen bij het monument te leggen.

“Nu het aantal ooggetuigen afneemt, heeft de nieuwe generatie het stokje overgenomen. Opdat wij stil blijven staan bij de belangrijke rol die Poolse soldaten hadden bij de herovering van onze vrijheid. Wij zullen dit nooit vergeten”, aldus burgemeester Marcel Fränzel.

De ceremonie werd verzorgd door de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland en geleid door Wadec Salewicz, een zoon van een Poolse bevrijder. “Vandaag bieden de eerbiedwaardige veteranen een brug die generaties met elkaar verbind. Laat hen een inspiratie zijn voor jongere generaties Polen en Nederlanders”, aldus Salewicz. Bij de ceremonie waren onder meer de Poolse Ambassadeur in Nederland, de Poolse minister van Veteranenzaken en afgevaardigden van de Poolse Generale Staf aanwezig.

Geschiedenis

Op 29 en 30 oktober 1944 werd Breda bevrijd door de 1e Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek. De bedoeling van Generaal Maczek was om via Teteringen hun Engelse collega’s af te lossen. De draaibrug bij de Bredaseweg over het Wilhelminakanaal was echter door het Duitse leger vernield. Maczek besloot toen om Den Hout te bevrijden.

Op 30 oktober braken er felle gevechten uit tegen de goed bewapende 711e Duitse Infanteriedivisie, die zich ingegraven had ten noorden het Markkanaal. In Oosterhout zelf kwamen verschillende zware granaten terecht. Er vielen dan ook verschillende doden en gewonden onder de militairen en onder de Oosterhoutse burgerbevolking. Op 3 november lukte het de Polen, na een bloedige strijd en zware verliezen, om een bruggenhoofd te vormen bij de Marksluis. Engelse en Poolse genietroepen sloegen meteen een Baileybrug, die. op verzoek van generaal Maczek “Success Bridge” werd genoemd. De bevrijding van Den Hout kon beginnen.

Tien dagen na de bevrijding van Oosterhout trokken de Engelsen zich terug uit Oosterhout en werden de Poolse bevrijders voor vijf maanden gastvrij opgenomen door de bevolking. Veel Polen zijn dan ook na de oorlog teruggekeerd naar Oosterhout om hier te trouwen met hun geliefde.