Twee individuele acties van Dumfries bezorgen PSV benauwde zege bij FC Groningen: 1-2

GRONINGEN - PSV is zaterdagavond op bezoek bij FC Groningen voor de derde keer dit Eredivisie-seizoen ontsnapt aan puntenverlies. Na een zwakke eerste helft leken de Eindhovenaren genoegen te moeten nemen met een gelijkspel tegen de hekkensluiter, maar een individuele actie van Denzel Dumfries bezorgde de koploper alsnog de volle buit: 1-2.

Door de zege boekte PSV zijn tiende zege op rij vanaf de competitiestart, een record voor een Eredivisieploeg sinds de eeuwwisseling. De winnende treffer van Dumfries - na een indrukwekkende rush vanaf eigen helft - viel pas in de 86ste minuut en daarmee behaalden de Eindhovenaren voor de derde (!) keer dit seizoen een nipte zege in de slotfase van een wedstrijd.

Eerder gebeurde dat op bezoek bij PEC Zwolle (1-2) en Fortuna Sittard (1-2). In die twee duels viel het winnende doelpunt zelfs pas in blessuretijd. Respectievelijk Dante Rigo en Luuk de Jong waren toen de doelpuntenmakers.

Groningen opende de score in de 42ste minuut via Samir Memisevic, die een strafschop benutte. Donyell Malen, de vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn, maakte in de extra tijd van de eerste helft gelijk, op aangeven van Dumfries. Diep in de tweede helft besliste Dumfries zelf het duel.

PSV heeft nu acht punten meer dan Ajax en tien punten meer dan Feyenoord. Die twee clubs treffen elkaar zondagmiddag in Amsterdam.





90+2. AFGELOPEN! PSV pakt in extremis drie punten tegen FC Groningen. Met dank aan Dumfries.

88. Derde en laatste wissel bij PSV: doelpuntenmaker Donyell Malen verlaat het veld voor Matthias Verreth, die debuteert bij de Eindhovenaren.

86. Wat een schitterende individuele actie van Denzel Dumfries! De rechterverdediger van PSV stoomt vanaf eigen helft op richting het doel van Padt en schiet zelf van dichtbij binnen: 1-2.

86. DOELPUNT PSV!

79. Tweede wissel bij PSV: Mauro Júnior vervangt Gastón Pereiro.

77. Grote kans voor Hirving Lozano, die alleen op Padt kan afrennen. Padt komt echter goed uit en kan het schot van de Mexicaan keren. In de nastoot kunnen eerst De Jong en later Gutiérrez niet tot een schot komen.

76. Hectische, levendige fase in de wedstrijd. Ook FC Groningen komt er af en toe gevaarlijk uit. Een kopbal van Cassierra is een makkelijke prooi voor PSV-doelman Jeroen Zoet.

71. Weer een heerlijke voorzet van Angeliño: De Jong kan koppen maar doet dat recht in de handen van doelman Padt.

67. Wissel bij PSV: Érick Gutiérrez komt in het veld voor Jorrit Hendrix.

67. Gastón Pereiro kapt zich vrij rond de zestien, maar zijn schot met rechts is te wild en gaat hoog over.

64. Kans voor de thuisploeg via Cassierra, maar zijn schot wordt door Daniel Schwaab gekraakt.

61. Gele kaart voor FC Groningen-speler Ludovit Reis, die hard doorgaat op Dumfries.

57. Weer een grote kans voor PSV: De Jong kopt uit een corner richting de hoek, maar doelman Padt brengt fantastisch redding en tikt de bal over de lat.

52. Grote kans voor Luuk de Jong, die een voorzet van Angeliño niet tot doelpunt kan promoveren. Zijn inzet gaat over de lat. Dit had de 1-2 moeten zijn.

46. De tweede helft is begonnen.

STAT: Voor FC Groningen was de 1-0 pas het zevende doelpunt van het seizoen. PSV maakte zeven doelpunten in zijn laatste 135 minuten Eredivisie-voetbal.









RUST Scheidsrechter Makkelie heeft gefloten voor het rustsignaal.

45+2. PSV komt op gelijke hoogte via Donyell Malen, die een voorzet van Dumfries van dichtbij achter Sergio Padt tikt. Ondanks een tamme eerste helft gaat PSV rusten met een gelijke tussenstand.









45+2. DOELPUNT PSV!

42. Samir Memisovic benut de strafschop en zet de thuisploeg op 1-0.

42. DOELPUNT FC GRONINGEN!

41. Duwen en trekken in het strafschopgebied van PSV, er gaan flink wat spelers naar de grond en scheidsrechter Makkelie fluit voor een penalty na een vermeende overtreding van Luuk de Jong.

40. STRAFSCHOP FC GRONINGEN!

31. Ook na een half uur spelen is er op het veld weinig te beleven. Aantal kansen is bedroevend laag.

21. Een waarschuwing voor PSV: Denzel Dumfries brengt koppend redding bij de doellijn na een inzet van Mateo Cassierra.









15. De meeste opwinding komt tot dusverre uit het uitvak met PSV-supporters die zich nadrukkelijk laten horen. Op het veld gaat het er rustiger aan toe. Met name PSV hanteert een te laag tempo.

10. Het is flink aftasten in de openingsfase. Er is nog geen doelgevaar geweest voor beide doelen.

1. De bal rolt in Groningen!













VOORAF: Statistieken en opstellingen

• PSV won de eerste negen competitiewedstrijden van dit seizoen, de op één na beste competitiestart in de clubhistorie.

• De Eindhovenaren zijn in de Eredivisie al zestien opeenvolgende wedstrijden ongeslagen (dertien zeges en drie gelijke spelen)

• De laatste competitienederlaag van PSV dateert van 10 maart van dit jaar: 5-0 bij Willem II.

• PSV hield in zijn laatste vijf competitieduels telkens de nul en maakte zelf 22 (!) doelpunten.

• Als PSV erin slaagt ook voor de tiende keer op rij te winnen vanaf de competitiestart, dan is het de eerste Eredivisie-ploeg die dat kunstje deze eeuw flikt.

• PSV bleef in zes van zijn laatste acht uitduels met FC Groningen zonder zege (vier gelijke spelen, twee nederlagen).