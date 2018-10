DELA draait beleid voor afname vingerafdruk terug na ruim honderd klachten van nabestaanden

EINDHOVEN - Uitvaartorganisatie DELA stopt per direct met het maken van vingerafdrukken van overledenen zonder toestemming van de nabestaanden. De aanleiding is een reeks klachten van nabestaanden die niet wisten dat de uitvaartorganisatie een vingerafdruk van hun dierbare had gemaakt.

De uitvaartorganisatie uit Eindhoven maakt sinds 1 september standaard vingerafdrukken van doden en doet dat zonder toestemming van nabestaanden. Dat ontdekte het NPO Radio 1-programma Radar. DELA gebruikt vervolgens deze afdrukken om ringen en kettingen te verkopen via de webshop.

Meer dan honderd klachten

DELA vertelt aan Omroep Brabant dat de telefonische klachten binnen bleven stromen na de uitzending van Radar. "Meer dan honderd", vertelt woordvoerder Martijn van de Koolwijk. "Mensen vinden het ongevraagd afnemen van een vingerafdruk ongewenst. Ook al zijn onze intenties goed, dat weegt niet op tegen het gevoel van onbehagen van mensen."

Chris Beaulen, directeur Uitvaartdiensten, was zaterdagmiddag te gast in het Radio 1-programma Radar van omroep AVROTROS. Op de website verklaart hij: "Bij DELA staat integriteit voorop. De werkwijze is vanuit zorgzaamheid voor nabestaanden onlangs aangepast. Alleen in die situaties waarin er vooraf geen gelegenheid is om dit aan de familie te vragen, maakten we sinds 1 september voor de zekerheid alvast een vingerafdruk. Dat dit nu leidt tot onbehagelijke gevoelens is ongewenst. DELA zal per direct haar beleid terugdraaien naar de situatie zoals deze was, waarbij alleen na uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden een vingerafdruk van de overledene kan worden gemaakt."