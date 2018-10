Deel dit artikel:













Inzamelingsactie om De Fer te redden: 'Deze snackbar mag niet verloren gaan' Cafetaria De Fer in Breda

BREDA - Vraag een Bredanaar naar een bijzondere fritestent en hij of zij zegt meteen 'De Fer'. De fritestent die begin oktober afbrandde was een fenomeen. Eigenaar Ferry Verstrepen (80) stond al zestig jaar in de snackbar. De Fer was niet alleen een plek waar Bredanaars heengingen om hun frites en snack te halen, het had ook een sociale functie. "Ik moet helpen", dacht Justin Roovers toen hij hoorde dat er niet genoeg geld was om de friteszaak te heropenen. Hij startte een inzamelingsactie.

Geschreven door Malini Witlox

"Ik las ergens dat de eigenaar niet genoeg geld van de verzekering terugkrijgt om de zaak te herbouwen. Mijn oma woont vijfhonderd meter van die zaak vandaan, ik kom er vaak, De Fer is iets wat echt bij Breda hoort, dat mag niet verloren gaan. Iedereen kent die eigenaar." Hij heeft nog niet met eigenaar Ferry overlegd, over zijn actie. Ik wil er volgende week langsgaan om het hem te vertellen."