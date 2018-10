Deel dit artikel:













Een miljoen mensen zagen het al, zo bleef Rico Verhoeven uit handen van StukTV Foto: YouTube StukTV

HALSTEREN - Met meer dan een miljoen kijkers binnen 24 uur is de aflevering van Jachtseizoen waarin jacht wordt gemaakt kickbokser Rico Verhoeven regelrechte hit op YouTube. In het populaire programma moet de prooi, in dit geval Rico Verhoeven, vier uur lang uit handen blijven van de makers van StukTV.

Geschreven door Corné Verschuren

Verhoeven, gekleed in een opvallende oranje overall, doorkruiste de hele regio West-Brabant. De kickbokser gingen al liftend en varend door het Brabantse land. De kickbokser charterde zelfs een vliegtuig op Breda Airport International om uit handen van StukTV te blijven.





Al die tijd werd er door de drie makers van Stuk TV, met Udenaar Giel de Winter in de gelederen, jacht gemaakt op Verhoeven. De jagers proberen onder met allerlei technische snufjes Verhoeven te traceren. En dat lukte dus niet.



[instagram:https://www.instagram.com/p/Bpb2CY0i2Nn/?hl=nl&taken-by=ricoverhoeven]