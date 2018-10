Jacqueline Govaert: 'Het is altijd thuiskomen in Brabant'

'Zo Zit Dat Dus Ook' is de titel van Govaerts jongste theatertournee. Daarin zingt ze de liedjes van haar nieuwste album LIghthearted Years, waarin ze weer met verwondering terug durft te kijken naar de bijzondere start van de band Krezip. Zelden brak een Brabants muziekbandje met zo'n enorme vaart door. Govaert had er lange tijd moeite mee om de liedjes van Krezip te zingen. Ze had het er even helemaal mee gehad. Maar dat is nu voorbij.



Volwassen worden

Lighthearted Years, de luchthartige jaren, zo heet haar laatste cd, waar ook de theatervoorstelling op gebaseerd is. Jacqueline Govaert vraagt zich in haar voorstelling af of ze die jaren nog tegoed heeft of dat ze achter haar liggen. "Het gaat ook over volwassen worden", zegt Jacqueline. "Je moet door allerlei fases heen. We waren bloedserieus toen we begonnen met Krezip. Vanaf het moment dat we begonnen wilden we naar Pinkpop". Krezip werd van een Brabants bandje een nationale bekendheid. "Als ik alleen in de trein zat kwamen er mensen naar me toe. Dat was af en toe heel vervelend". Govaert ervaarde die tijd als een achtbaan waarin je jezelf af en toe ook kwijtraakt.

Nu kan Jacqueline Govaert weer rustig terugkijken en zingt zelfs regelmatig weer liedjes van Krezip. In Zo Zit Dat Dus Ook vertelt ze over haar eigen leven. "Ik vertel over het leven met mijn kinderen." En dat leven is niet meer de hele tijd rock and roll. Jacqueline: "De ene avond worden bij wijze van spreken bloemen naar me gegooid en de volgende ochtend roep er weer een kind 'Nee dat wil ik niet op mijn brood' en sta ik de was weer te vouwen. Het is niet voor niks dat ik zo jong moeder ben geworden. Ik had erg veel behoefte aan een klein kneuterig leven".

Jacqueline Govaert staat de komende tijd ook in heel veel Brabantse theaters met haar show, die ze alleen met een piano en twee achtergrondzangeressen uitvoert.